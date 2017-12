Existe um déficit de 300 mil policiais para proteger as fronteiras brasileiras de contrabandistas. É o que diz um estudo inédito a ser divulgado amanhã – Dia Nacional de Combate ao Contrabando –, encomendado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteira.

E mais: no último ano, aumentaram de forma significativa as rotas e a entrada de contrabando pelo Mato Grosso do Sul.

A ponto de deixar Foz de Iguaçu para trás.