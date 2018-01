Ronaldo Caiado era um dos mais irritados, ontem, com as manobras do PT para “queimar tempo” na sessão do impeachment. E também com a intenção inicial de Lewandowski de parar os trabalhos às 23 horas. “Um absurdo”, dizia. “Já estamos há 110 dias na interinidade”.

Para os petistas, o problema era outro. Não escondiam a decepção com o rigor de Lewandowski. Que não facilitou nos prazos e ritos.