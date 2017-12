Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado, adotou um “santo remédio” como resposta para quem o chama de “golpista”: devolver com um “petista”.

Conta o senador que, esta semana, sua tática já surtiu efeito. Ao ser abordado no aeroporto de Brasília com acusação de golpista e retrucar com um petista, viu que o homem ficou sem… reação.