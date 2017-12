Ponto para o site Mar Sem Fim. Ao criticar projetos de Ronaldo Caiado que propunham o fim das Listas Vermelhas do Ibama, estimulou os eleitores a encher o e-mail do senador com protestos.

Resultado: Caiado retirou as propostas ontem.

