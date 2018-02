Contra-ataque

Ontem, data-limite para retirada de assinaturas do requerimento para criação da CPI da CBF – já havia 33, ultrapassando as 27 necessárias –, nove senadores da base aliada resolveram voltar atrás. A coluna procurou quatro deles. Ivo Cassol, do PP, garantiu não ter sofrido nenhuma pressão do governo: “Mudei de opinião por conta própria”.

Já Paulo Davim, do PV, justificou: “A CPI tomou um rumo diferente do inicial. Querem investigar a Copa do Mundo”. João Alberto e Clésio Andrade, ambos do PMDB, não explicaram o motivo do recuo.