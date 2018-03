Fernando Haddad pediu ajuda a Paul Singer, Nabil Bondukie Leda Paulani, intelectuais da USP, para elaborar seu programa de governo. Foi durante evento, sábado, no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo.

Apesar da colaboração não ter sido selada na hora, recebeu sinal positivo. André Singer também estava por lá.

O candidato petista reuniu 80 pessoas – alunos e professores –, para tentar demonstrar força entre seus pares.