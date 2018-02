Conta que não fecha

Empresários de ônibus – que respondem por 40% dos passageiros na capital – reúnem-se hoje à tarde para decidir se deixam suas frotas na garagem a partir de terça-feira. Trata-se de reação à informação que lhes passou Jilmar Tatto em reunião na segunda: a Prefeitura não vai cumprir o compromisso de reajuste de 11% na renovação dos contratos. A correção será limitada a 6,5%.

No encontro, o secretário de Transportes de Haddad culpou a queda da arrecadação.

No início das conversações, o grupo – formado pelas antigas cooperativas – pediu 21%. E diz ser impossível pôr a frota na rua com o índice imposto.

Em nota, a assessoria do secretário argumenta que “a correção do valor segue as regras contratuais”.