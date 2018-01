Conhecido por compras impulsivas, o consumidor de e-commerce está evitando contrair dívidas. De acordo com dados do relatório elaborado pela Ebit, o número de compradores on-line que optou por pagar as compras à vista aumentou seis pontos percentuais, de 42% para 48%, no primeiro semestre de 2017 na comparação com o mesmo período do ano passado.

