Consulta do PSDB municipal sobre prévias em SP fica equilibrada

Ficou praticamente empatada a enquete feita pelo diretório municipal do PSDB na noite desta quarta-feira, 7, sobre as regras e calendário das prévias que irão escolher o candidato tucano para disputar a Prefeitura da capital ano que vem. Organizada por Mario Covas Neto, com membros do diretório e filiados, a reunião terminou em 32 votos contra a reabertura de prazo para as inscrições e 31 a favor. Estes defendem a tese de que novos pré-candidatos possam se apresentar até 30 dias antes da escolha. Houve nove abstenções.

Sobre a data da escolha do candidato, 42 consultados acham que ela deve se dar antes do dia 2 de abril de 2016. Apenas 18 entendem que deveria acontecer após essa data, com oito abstenções.

A consulta, segundo o presidente no diretório, não tem caráter decisório e deverá ser submetida à executiva do partido.