Ao tentar palestrar anteontem, no Teatro do Novotel Jaraguá, Mara Gabrilli não conseguiu subir ao palco por falta de acessibilidade. O organizador definiu que a deputada federal falaria do fundo do auditório.

Mara acionou a Comissão Permanente de Acessibilidade e o subprefeito da Sé.

