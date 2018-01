Consideração

Apesar de muito impactado com o sério acidente aéreo sofrido, com a família, no domingo, Luciano Huck teve presença para enviar e-mail à Patricia Lobaccaro, da BrazilFoundation. Pediu cancelamento da sua participação como mestre de cerimônia no gala da instituição que aconteceu anteontem na Estação Júlio Prestes.

E se dispôs a ajudar o evento no que precisassem.

Patricia adaptou o texto – que continha anotações pessoais de Huck – para que o comediante Paulo Gustavo pudesse conduzir a apresentação.

O leilão arrecadou R$ 225 mil. O item mais caro, arrematado por R$ 35 mil, foi uma visita ao ateliê de Alexandre Birman, no Sul do País, com direito a doze sapatos personalizados.

Também foram leiloados uma prancha de Cauã Reymond, por R$ 18 mil; uma foto de Willy Rizzo, por R$25 mil. Entre outros itens e experiências.

Integrantes do projeto Pimp My Carroça – um dos beneficiários da BrazilFoundation – reclamaram publicamente do tratamento dado aos carroceiros na região da Luz. Segundo especificou o grafiteiro Mundano à coluna, houve um recente “rapa” nas carroças na área.

Para tanto, a ONG prepara vídeo de denúncia e pediu reunião nas secretarias municipais de Direitos Humanos e de Serviços para discutir o assunto.