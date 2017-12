Temer reúne ‘conselho informal’ que vai de Delfim a marqueteiros

As conversas de Temer, na manhã de ontem, em SP, não se limitaram a seus assessores diretos Moreira Franco e Eliseu Padilha.

Na mesma mesa estava, por duas horas, no escritório particular do presidente no Itaim, grupo bastante eclético formado por Gaudêncio Torquato, Antonio Lavareda, Rubens Figueiredo, Chico Santa Rita, Ruy Altenfelder, Elsinho Mouco, Marco Antonio Villa e Marcio Freitas, entre outros.

Delfim chegou no final do encontro – que acontece, nesse formato, pela terceira vez.

Na pauta, nem só a PEC dos gastos, essencial para o crescimento da economia. Mas também os ruídos na comunicação do governo. A busca de melhor coordenação coincide com a chegada, nesta terça, da licitação dos novos contratos de publicidade. Coisa de R$ 150 milhões.