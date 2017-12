Conquista de Itaú na Justiça anima quem recorre contra Receita

Ainda cabe recurso, mas o fato de o Itaú ter vencido na Justiça, ontem, processo de quase R$ 30 bilhões – resultante de multa da RF, reclamada no Carf – já anima outros que recorreram ao órgão da RF. Acreditam que também vencerão.

Consistencia 2

No caso do Itaú, a instituição estava sendo acusado pelo fisco de estar “simulando” uma estrutura na sua operação feita em 2008, quando se uniu ao Unibanco. O fiscal da RF que autuou o banco alegou que eles, na verdade, “fizeram uma coisa mas estavam querendo fazer outra”, explica fonte ligada ao caso. Acontece que a “outra” coisa que o fiscal registrou é ilegal. A operação original já havia sido aprovada pela CVM e BC.

Consistência 3

Neste imbróglio, a RF também queria “atribuir ao comprador” ganho de capital. “Quem ganha capital na venda de um ativo é o vendedor”, explica fonte do banco.

Neutro

A ação do Itaú ontem, na BM&F Bovespa, quase não se mexeu.

Os outros

As multas da operação Zelotes, na sua essência, são parecidas com a recebida pelo Itau? Não, segundo a mesma fonte a par dos casos. A RF não expediu multa, contra o Itaú, referente a ágio na operação Itau/Unibanco. O fez na maioria do processos.

Cabo de guerra

Reunidos ontem, conselheiros da Fundação Padre Anchieta discutiram a situação do comentarista Marco Antonio Villa na TV Cultura. As falas contra o senador Roberto Requião no último dia 3 foram consideradas, pelos conselheiros, de ódio e de incitamento à violência.

Consta que o senador paranaense já interpelou a emissora judicialmente.

Incentivo

Como nove mortes já registradas por febre amarela em São Paulo, Finep e Fapesp lançam hoje edital para despertar o interesse de empresas paulistas no desenvolvimento de produtos e processos tecnológicos. Valor?R$ 15 milhões

Vai ajudar?

Avaliações sobre investimento em turismo, feitas durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, este ano, preocuparam o governo brasileiro. Tanto assim que o ministro Marx Beltrão anuncia hoje pacote de medidas em defesa do setor.