Connect Brasil

O líder do ranking mundial de inclusão digital é a Suécia (93%). Lanterninha? Mali, na África (0,8%). O Brasil está na 56ª posição entre 130 países pesquisados, com 46,1% dos lares conectados à internet.

Entretanto, em termos de avanço nos últimos seis anos, o País está em 6º. Os dados, inéditos, foram calculados por Marcelo Neri, do Ipea e da SAE.

Connect 2

Com base nesses números, Neri debate amanhã – com os também ministros Marco Raupp e José Elito Siqueira –, na Escola do Exército, no Rio, proposta de sua secretaria para a área de segurança cibernética.

Concentrado na necessidade de proteger o cidadão comum, as empresas e o governo da ação de bisbilhoteiros.