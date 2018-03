Congresso reabre, recomeça a guerra das comissões

Na guerra interna por comissões, que marca o começo — de fato — do ano político em Brasília, o PMDB já garantiu sua colheita: fica com a CCJ – comandada por Rodrigo Pacheco –, mais Transportes, Agricultura e Previdência.

No PSDB, a “sangue jovem” paulista Bruna Furlan vai para as Relações Exteriores. Os tucanos querem ainda Educação e Seguridade Social – mas isso depende de alguns acertos com outras siglas.

Abaixo o excesso de leis,

diz estreante na Câmara

O vereador estreante Fernando Holiday, do Movimento Brasil Livre e do DEM, quer criar comissão para definir uma lista de leis a serem… revogadas.

Sua intenção é “acabar com a legislação inútil”, boa parte criada ainda na década de 80. Negro, com 20 anos de idade, o vereador já havia começado sua gestão com uma causa semelhante — ele faz campanha pela extinção do feriado do Dia da Consciência Negra em SP, que segundo ele “atrapalha a causa”.

Juiz anula leilão da Boi Gordo

e multa o arrematante… por calote

Os milhares de credores das Fazendas Boi Gordo acabam de receber duas notícias da Justiça – uma má e outra que poderá ser boa. A má é que o leilão milionário de uma das fazendas foi anulado… por falta de pagamento da arrematante, a Tractobrás.

A outra é que o juiz, Marcelo Sacramone, impôs à empresa, pelo calote, multa de R$ 61 milhões. E bloqueou bens e contas em seu nome até esse valor, para garantir a punição. O dinheiro será repassado às contas da massa falida.

Efeito STF adia

fala de Moraes em SP

Será Alckmin, e não Alexandre de Moraes, o palestrante inaugural do ano do Lide, segunda-feira. Culpa da nomeação deste para o STF, que bagunçou sua agenda e o forçou a pedir outra data.

A fala do ministro fica para dia 17.

ONG estreia websérie e pede

apoio à legalização dos quilombos

Uma longa e planejada visita de um professor e um grupo de alunos — entre eles arquitetos, publicitários e designers — ao quilombo Ivaporunduva, no Vale do Ribeira, virou websérie que entra no ar hoje, em um site do Instituto Socioambiental. Produzido pelo designer Marcelo Rosenbaum, o trabalho tem como título Ribeira Essencial, e está em ribeiravale.org.br .

Dirigida por Carol Quintanilha, a série tem quatro capítulos e expõe os desafios da região – pela qual se espalham 26 quilombos, mas apenas o de Ivaporunduva está integralmente titulado.

Além da série, a ONG vai lançar uma ampla campanha de assinaturas para exigir das autoridades a rápida regularização de toda a área.

Pelos 10 anos do

Caminho de Abraão

Para comemorar os 10 anos da trilha Caminho de Abraão, coordenadores da ONG de vários países estão fazendo, desde terça-feira, uma caminhada pela trilha. Participam da jornada – que deve terminar no dia 5 – Willian Ury e Alexandre Chade.