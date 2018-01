Confusões no Senado atrapalham planos dos movimentos de rua

O andamento incerto do julgamento de Dilma no Senado — com brigas e interrupção das sessões pelo presidente da Mesa, Ricardo Lewandowski — põe em dúvida os prazos originalmente acertados na Casa e, com isso, está atrapalhando os planos dos movimentos de rua. Mas eles continuam trabalhando com a hipótese de que até dia 31 estará tudo decidido.

Além de menor mobilização e de falta, em alguns casos, de patrocínio e apoio, pesa o fato de que a decisão será tomada em dia útil e, possivelmente, durante a noite.

Ainda assim, o Movimento Brasil Livre fincou pé: confirmado o impeachment da presidente, seja quando for, o grupo vai para a rua, na mesma Avenida Paulista e no mesmo ponto de sempre.

O Vem Pra Rua, em princípio, não tem nada previsto mas admite que, dependendo do clima do dia, é possível planejar em pouco tempo uma concentração na Paulista, para organizar a comemoração da vitória do “Fora Dilma”.