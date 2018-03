Poucos perceberam, mas acaba de ser criada, dentro da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, uma subcomissão para tratar da revisão do FGTS.

A ideia é discutir bandeiras como aumento do índice de correção para o trabalhador e limitar o uso do dinheiro do Fundo – que hoje banca até investimentos para a Copa. Depois de “espancar” o tema, querem transformá-lo em projeto.

Com apenas cinco membros, Marta Suplicy brigou pela relatoria e Cyro Miranda, pela presidência.