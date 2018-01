Jérôme Valcke alertou o Ministério do Esporte sobre evento paralelo na Costa do Sauípe, no mesmo dia do sorteio de grupos da Copa.

Flavio Almeida lançará livro-bomba sobre o ex-sócio e negociador dos naming rights do Itaquerão, Franck Henouda. E quer distribuir 300 exemplares aos convidados da Fifa.