Conforto de Ponta

O nome da marca é sugestivo: Fe-Lis. A dupla carioca Toia Lemann e Fernanda Elisa explica o conceito de sua mais nova “filha”, que nasce terça-feira, em uma galeria de arte carioca, a Luciana Caravello, como prova do diferencial pretendido. “Nosso Fe-lis não é o da felicidade que nega a realidade da vida, muito pelo contrário! O ‘Fe-Lis’ é um estado que deve ser alcançado apesar de tudo”, ressaltam. O fato é que a empreitada une uma psicanalista de formação, acostumada a trabalhar na área social – inclusive na Fundação Lemann, criada pelo sei pai Jorge Paulo– e uma especialista em artes cênicas, com passagens pela moda. “Vamos começar pequenas, sentir o mercado, para depois nos lançarmos em voos mais altos” explica Toia. A marca será exposta em um ateliê no Leblon e vendida, com o passar do tempo, em lojas multimarcas. Apostam na roupa mutante, e o cuidado na escolha da malha, do tecido, modelagem, tingimento, estão no DNA da marca. “Para nós, a mulher ‘fe-lis’ enxerga flor no asfalto, colhe flor no ‘lixo’ e transforma em humor e poesia as agruras do cotidiano.” Marca poética…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.