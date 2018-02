Confirmado

Mal se anunciou a demissão sumária de John Neschling da Osesp, o sucessor já escolhido. É o maestro francês Yan Pascal Tortelier, como antecipou a coluna em 10 de janeiro.

Tortelier aceitou convite feito por Fernando Henrique Cardoso, presidente do conselho da Osesp, e por enquanto fica no cargo por 18 meses. A conversa foi precedida de jantar “preparatório” entre o maestro e Persio Arida, também do conselho da Osesp.

Quanto ele vai ganhar, ainda é segredo. O que se sabe é que, na Europa, Tortelier cobra US$ 25 mil por programa. Neschling deixa o cargo ganhando US$ 100 mil por mês. Pelo jeito, o sucessor vai ganhar mais.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte