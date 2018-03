Com seu cavalo principal machucado, Doda Miranda teve de fazer preparação especial para competir, hoje, no Oi Athina Onassis Horse Show. O cavaleiro tem corrido cerca de 10 km por dia para perder peso e poder montar seu segundo cavalo, usado em provas de velocidade. “É um grande desafio, mas estou confiante”, afirma. Confiança que se estende até as Olimpíadas do Rio, em 2016: “Acho um projeto excelente. No que diz respeito ao hipismo, o Brasil nunca teve problemas com infraestrutura.”

