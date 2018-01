Conecting People

Malu Moura Andrade, Vivi Mascaro e Ana Garcia Diniz fundaram a VMA – empresa de assessoria de imagem, branding e posicionamento de pessoas. Principal capital? O mailing das três sócias. “Vou dar um exemplo de como trabalhamos: ao organizar um almoço para uma loja x, focamos na intenção de turbinar vendas. Como conhecemos as pessoas e sabemos do que elas gostam e pelo que se interessam, conseguimos fazer uma seleção produtiva dos nomes nas nossas listas. Somos um elo da união entre ambas as pontas”, explica Vivi. Querem viajar? As moças fazem o roteiro de acordo com a personalidade de quem está pedindo. “Em resumo, conectamos pessoas, preenchendo lacunas dos seus desejos”, explica Vivi, que fechou seu site no IG recentemente mas continua com coluna na Harper’s Bazaar. Foco do negócio são mulheres na faixa dos 40 anos e seus maridos.

