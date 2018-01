O tema do 2º Concurso de Crônicas do Museu do Ipiranga será neste ano “O que eu quero encontrar no museu do Ipiranga em 2022”. A temática remete à data em que o museus será reaberto, nas comemorações do bicentenário da Independência do Brasil.

O período para o envio das crônicas é de 20 de julho a 20 de setembro.