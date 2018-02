Exposição de Beatriz Milhazes na Fortes Vilaça está deixando colecionadores em polvorosa. Sua nova série vem sendo procurada quase duas semanas antes da abertura – que acontece dia 23.

Segundo a galeria, a disponibilidade de obras de Milhazes no mercado é pequena e a expectativa é vender as nove obras (que variam de US$ 300 mil a US$ 1,4 milhão) logo no primeiro dia da mostra.