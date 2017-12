Yunes esteve ontem no almoço-evento do Lide em torno de Henrique Meirelles, no Grand Hyatt. O presidente do PMDB municipal sentou-se ao lado de João Doria.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.