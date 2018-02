Cármen Lúcia convocou todos os presidentes de TREs para reunião, terça-feira, em Brasília. A comandante da Justiça Eleitoral está preocupada com paralisação dos servidores do Judiciário. Motivo? Eles podem cruzar os braços justamente no último dia para o registro de candidaturas.

A ministra já conversou sobre o assunto com José Sarney e Marco Maia.