Em busca do eleitorado paulista, Eduardo Campos se reúne hoje com a comunidade libanesa de São Paulo – uma das maiores e mais influentes do País. O ex-governador de Pernambuco foi convidado para um jantar na churrascaria Prazeres da Carne.

Os empresários libaneses querem ouvir as propostas do presidenciável do PSB, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos – atrás do senador Aécio Neves (PSDB) e da presidente Dilma Rousseff (PT).