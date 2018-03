Integrantes do Iedi se surpreenderam com a atenção e o tempo que Joaquim Levy dedicou ao encontro com um pequeno grupo de empresários, em Brasília, quinta-feira à tarde. No meio do tumulto sobre a Petrobrás, o ministro trocou ideias por mais de duas horas e meia.

Os ouvintes consideraram Levy claro e realista em relação aos problemas econômicos a serem enfrentados.