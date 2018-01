Ao que consta, as compras de gado da JBS entraram no ritmo de normalidade do Mato Grosso do Sul.

Entretanto, o frigorífico dos irmãos Batista está pagando mais pela arroba do boi na região em comparação com sua concorrente Marfrig.

Leia mais notas da coluna:

