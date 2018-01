Comprar & passear

As irmãs Olivia e Luiza Jock e a prima Isabela Piva montaram sua casaquetem – loja com objetos de decoração e cacarecos de presente, na Vila Madalena– a partir de garimpos que as três faziam pelo Brasil. Agora, às vésperas das festas de fim de ano, elas aderiram ao movimento “Natal sem Shopping”. O que é ? “Ao deixar de lado as compras no shopping, você vivencia a cidade de uma maneira nova. Olha as ruas com calma, senta pra tomar um café e descobre lugares novos que não encontraria se não quebrasse esse padrão de fazer compras correndo”, explica Isabela.

