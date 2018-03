Sob o efeito da crise, o setor sucroalcooleiro pode passar por uma centralização: as grandes usinas, apesar das dificuldades, estão de olho nas pequenas e médias.

Para um empresário do setor, a tendência é a permanência no negócio de cinco ou seis grupos. Se tanto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.