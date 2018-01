Complexo tricolor

O São Paulo não entende a demora da Prefeitura em conceder licença ambiental à linha 17 do metrô – protocolada há quatro meses. Ela é vital para o projeto do “novo” estádio do Morumbi, que inclui a construção de cobertura e um hotel.

Diretores do clube lembram que o Itaquerão conseguiu sua licença em duas semanas.

A ansiedade ficou ainda maior na semana passada. Sérgio Avelleda, presidente do Metrô, relatou à cúpula tricolor que, pela companhia, a obra poderia começar… amanhã.

A Secretaria do Verde, de Eduardo Jorge, diz que o processo está no prazo. Mas pondera: os licenciamentos foram suspensos por 24 dias em dezembro (pelo TJ-SP); e houve pedido de complementação de informações ao Metrô.