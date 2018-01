Aldemir Bendine tem apresentado a interlocutores – quando questionado sobre a timidez do aumento dos preços da gasolina e óleo diesel – algumas contas feitas pela Petrobrás. Pelas contabilidade da estatal, os preços reajustados no Brasil, mesmo considerando a alta do dólar, estão acima do famoso PPI.

O que é isso? É o Producer Price Index, balizador internacional do petróleo – que vem caindo há meses, seguidamente.