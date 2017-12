A Companhia das Letras comprou os direitos do novo livro de Sheryl Sandberg. Option B – no qual a empresária do Facebook relata como superou a morte do marido e ensina como ser resiliente nos negócios – será publicado no Brasil, pelo selo Fontanar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.