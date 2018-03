Em tempo de arrecadação em alta na União (mesmo com todas as desonerações), pesquisa fresquinha da KPMG sobre impostos aponta: nada mudou no Brasil em 2012.

O País manteve média de 34% sobre a renda da pessoa jurídica, contra 28,3% na América Latina. Também no consumo, a média no Brasil foi maior: 19%, ante 12,79% do bloco latino-americano.