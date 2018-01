Comitê do tucano João Leite é invadido na madrugada em BH

Alterado às 11:07, para atualização de conteúdo.

Surpresa da equipe do candidato tucano João Leite, em Belo Horizonte, ao chegar ao trabalho esta manhã: o comitê de campanha foi invadido na madrugada — às 3:58 — e dele os invasores levaram computadores das áreas de redação e de estratégia, contendo dados confidenciais e material da campanha eleitoral.

Uma câmara de segurança na entrada do comitê filmou, naquela hora, um homem saindo com um pacote na mão — aparentemente, um computador de mesa dentro de uma sacola –, arrumando objetos e indo embora com ele nas costas. Até pouco antes de 11 horas desta terça, 25, a PM estava fazendo o balanço do que foi levado, na presença dos responsáveis pela produtora. Agentes da Policia Federal chegaram pouco depois.

Segundo a assessoria da campanha, havia muitos outros computadores mais caros e diferentes itens, em outro andar do escritório, que foram deixados de lado. Leite, do PSDB, apoiado pelo senador Aécio Neves, concorre à prefeitura da capital mineira contra Alexandre Kalil, do PHS.