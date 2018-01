Comida saudável nas cantinas das escolas

Foi depois de colocar seu filho mais velho na escola, em 2012, que Lara Folster percebeu a baixa qualidade dos lanches dos coleguinhas “meu filho levava sanduíche natural e suco de fruta. Seus amigos tomavam refrigerantes e comiam salgadinhos”, conta. A constatação não foi apenas dela e muitas mães começaram a pedir que Lara desenvolvesse cardápios de lanches para seus filhos. Assim nasceu a Lanche&Co. Seis anos depois, ela se tornou embaixadora do projeto Food Revolution de Jamie Oliver no Brasil, atende sete escolas em SP, Rio e Santos e agora tem seus cardápios assinados pela nutricionista Gabriella Kapim, que ficou conhecida no programa Socorro! Meu Filho Come Mal, do GNT. “Não é só apenas o lanche que importa, mas o cheiro, a dinâmica, o paladar. Vamos aos poucos ocupando esse espaço e cuidando da escola como um todo”, explica.

