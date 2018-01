Comida do bem

O chef italiano Massimo Bottura, à frente da Osteria Francescana – eleito o melhor restaurante do mundo, segundo a revista britânica Restaurant –, idealizador do projeto social Food For Soul, juntou-se ao chef David Hertz, da Gastromotiva, para replicar seu modelo de restaurante comunitário no Brasil.

A iniciativa ganhou o nome de Refettorio Gastromotiva, que será inaugurado na terça-feira, na Lapa, no Rio. Todos os dias chefs renomados do mundo inteiro dividirão as caçarolas com jovens talentos da Gastromotiva para criar menus a partir de alimentos excedentes da Vila dos Atletas.

Com o fim dos Jogos, o local seguirá recebendo doações de outros parceiros para continuar com a missão de oferecer refeições gratuitas para a população carente.