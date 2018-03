Simone Mattar ocupa o Sesc Pompeia, a partir de sexta, com uma ideia inovadora. Une gastronomia, design, arte e cultura na mostra Como Penso Como. E apresenta instalações multimídias, mostrando como o homem se relaciona com a comida. De quebra, o público poderá fazer uma degustação com pratos criados exclusivamente para o evento.

