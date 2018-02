Integrantes da coligação de Serra em São Paulo estão conclamando apoiadores a participarem de passeata antes do segundo turno das eleições. É o que fizeram Gilberto Kassab e Guilherme Afif, anteontem, em festa da promoter cultural Lulu Librandi, no Red Angus. Marcada para dia 29, sairão do Largo São Francisco.

FHC confirmou presença.