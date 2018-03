Com receitas do monge-chef Dom Bernardo Schuler, os beneditinos do Mosteiro São Bento inauguram, dia 30, um centro gastrônomico nos… Jardins.

“O Mosteiro” vai ser vizinho de Alex Atala e seu DOM. Mas servirá apenas pães, geléias e bolos. A especialidade da casa? O bolo Dom Bernardo, feito de chocolate com conhaque.