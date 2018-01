O Teat(r)o Oficina, de Zé Celso Martinez Corrêa, estreia um dos espetáculos mais célebres da companhia: As Bacantes, dia 21, no Sesc Pompeia. Além da comemoração dos 20 anos da peça – que foi encenada pela primeira vez em 1996 – também serão lembrados os 70 anos do Sesc São Paulo.

Já no dia 28, o espetáculo será apresentado na sede do Teatro, no Bixiga, na festa dos 58 anos do grupo, e seguem em temporada até 23 de dezembro.