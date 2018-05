Acontece nesta quarta-feira, a primeira reunião formal do Comitê de Gestão da Presidência da República. “Já temos muita coisa alinhavada para colocar em discussão”, informa Jorge Gerdau, coordenador do comitê. Entram na pauta da conversa, em Brasília, Correios, Justiça e Infraero.

Com Gerdau, pelo lado privado, estarão os reconhecidos gestores Abilio Diniz, Antonio Maciel e Philippe Reichstul.