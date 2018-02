Depois de ficar sabendo que Marieta Severo não vai interpretar Dilma nos cinemas, Antonio de Assis, deu meio volta.

O produtor do longa partiu para a região serrana do Rio para começar pesquisas… do roteiro.

