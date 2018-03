Com tudo afinado

Ronaldo Fraga se orgulha da parceria que acaba de fazer. Assinou campanha e styling da coleção de verão da marca infantil Green, fundada e dirigida pela pediatra Marcia Oura. A marca acredita em misturas, diferentes culturas, cores e sabores – e no quanto isso é positivo para que as pessoas sejam mais tolerantes e amáveis. “Antes de qualquer coisa, os estilos das marcas Ronaldo Fraga e Green se encontram na visão que têm do mundo”, resume o estilista mineiro. A dupla acredita “em roupas infantis que vistam crianças de verdade”. E que manifestem em cada entrelinha “um diálogo com o tempo que estamos vivendo”.

