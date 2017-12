Com ou sem…

Conflito de interesses divide moradores da região do Minhocão. Enquanto a Associação Amigos do Parque Minhocão faz pressão social pela aprovação do parque linear suspenso no Elevado Costa e Silva, a organização Santa Cecília Sem Minhocão se opõe à ideia.

Motivo? Para a SCSM, o parque tornaria a estrutura “lindinho por cima e um inferno piorado embaixo”.

…minhoca?

Os moradores que criticam a ideia do parque suspenso argumentam que a solução para o elevado seria sua demolição e a construção de uma área de lazer na parte térrea.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Vamos, sim, fazer um belo parque, de verdade, com 3,4 km de extensão, mas no chão, no lugar atualmente ocupado pelo Minhocão. No qual árvores frondosas possam crescer no solo, ao sol ”, escreveram os organizadores do movimento no Facebook.