Com o pé na areia

Stela Batochio inaugura, neste fim de semana, loja de Adriana Degreas no Quadrado, em Trancoso. “Admiro o trabalho da Adriana, sou fã e cliente assídua. Já estava com a ideia de abrir algo em Trancoso, morei lá durante muito tempo e vivo na conexão São Paulo-Bahia”, conta Stela. O desejo se tornou realidade há cerca de um ano, quando encontrou a estilista em um almoço e deu início às conversas sobre o projeto. “Sempre trabalhei com moda, mas como assessora. Fiquei superfeliz de a Adriana ter aceitado o meu convite. Ela é muito cuidadosa com a marca, tanto que acompanhou todos os passos. E até nos deu uma pedra especial, para trazer boas vibrações.” As peças desejo? “Os caftãs, com certeza”, diz.

