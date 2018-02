Wesley Batista faz festa de casamento, dia 8, na Casa Fasano.

E contratou três duplas sertanejas para animar os convidados: Victor & Leo, Bruno & Marrone mais Jorge & Mateus.

Já para comemorar inauguração da fábrica de celulose, a família Batista optou pelo internacional.

Antes de seu show no Jockey Club, dia 13, Andrea Bocelli fará apresentação fechada, dia 12, na nova unidade do Grupo J&F, em Três Lagoas, no Mato Grosso.