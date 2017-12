O governador Geraldo Alckmin foi diagnosticado com uma infecção intestinal bacteriana aguda. Está, neste momento, no Instituto do Coração (Incor) passando por exames complementares e recebendo medicação por via intravenosa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.