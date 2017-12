Caetano lota show em Portugal e ouve gritos de “Fora Temer”

No dia em que a Revolução dos Cravos completou 43 anos, ontem, 25, Caetano Veloso lotou a plateia do Teatro Coliseu, no Porto, em Portugal. O compositor entrou no palco com um cravo no paletó e, ao falar sobre manifestações políticas, entre uma música e outra, ouviu uma voz isolada que gritou “Fora Temer”. O artista não entendeu e quando conseguiu compreender o português da senhora portuguesa, sorriu e respondeu “Ah entendi … é isso aí”. Foi aplaudido. Na plateia estava presente a cantora Adriana Calcanhoto. No camarim, depois do show, indagado pela coluna se gostaria de comentar – no dia do fim da ditadura portuguesa – se acreditava no fim da ditadura da corrupção no Brasil, o compositor respondeu, enigmático: ” É, pode ser”. Caetano começou anteontem a turnê europeia de seu show com abertura da cantora brasileira Teresa Cristina e produção de Paula Lavigne. Depois de Portugal, ele segue para a Espanha, Itália, Bélgica e termina em Porto Alegre, no Brasil.

